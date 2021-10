Olympic Gold-Medal Champions Headline Billie Jean King Cup

Olympic gold-medal doubles champions Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova will represent host Czech Republic in next month’s Billie Jean King Cup finals. Photo credit: ITF

The Billie Jean King Cup Finals will shine with a golden glow next month.

All four women who won Olympic gold medals in Tokyo—Belinda Bencic, Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova and Anastasia Pavlyuchenkova—will headline the Billie Jean King Cup finals in Prague, the International Tennis Federation announced today.

The inaugural Billie Jean King Cup finals are set for November 1-6th at the O2 Arena in Prague, Czech Republic.

The 12-nation, 57-player field features three Top 10 players, three former world No. 1 players and five Grand Slam champions.

Three members from reigning champion France’s 2019 squad that beat host Australia in Perth to capture the Cup—Caroline Garcia, Alize Cornet and Fiona Fero— will return to action next month though 2019 hero Kristina Mladenovic is out after closing the curtain on her 2020 season.

Team nominations for Billie Jean King Cup by BNP Paribas Finals 2021

Group A

France

Caroline Garcia

Alize Cornet

Clara Burel

Fiona Ferro

Captain: Julien Benneteau

Russian Tennis Federation (RTF)

Anastasia Pavlyuchenkova

Daria Kasatkina

Veronika Kudermetova

Ekaterina Alexandrova

Liudmila Samsonova

Captain: Igor Andreev

Canada

Leylah Fernandez

Rebecca Marino

Francoise Abanda

Gabriela Dabrowski

Captain: Sylvain Bruneau

Group B

Australia

Ajla Tomljanovic

Astra Sharma

Storm Sanders

Olivia Gadecki

Ellen Perez

Captain: Alicia Molik

Belarus

Victoria Azarenka

Aliaksandra Sasnovich

Olga Govortsova

Yuliya Hatouka

Lidziya Marozava

Captain: Tatiana Poutchek

Belgium

Elise Mertens

Alison Van Uytvanck

Greet Minnen

Maryna Zanevska

Kirsten Flipkens

Captain: Johan Van Herck

Group C

USA

Jessica Pegula

Danielle Collins

Sloane Stephens

CoCo Vandeweghe

Caroline Dolehide

Captain: Kathy Rinaldi

Spain

Garbine Muguruza

Paula Badosa

Sara Sorribes Tormo

Nuria Parrizas-Diaz

Carla Suarez Navarro

Captain: Anabel Medina Garrigues

Slovakia

Anna Karolina Schmiedlova

Kristina Kucova

Viktoria Kuzmova

Rebecca Sramkova

Tereza Mihalikova

Captain: Matej Liptak

Group D

Czech Republic

Barbora Krejcikova

Marketa Vondrousova

Tereza Martincova

Katerina Siniakova

Lucie Hradecka

Captain: Petr Pala

Germany

Angelique Kerber

Andrea Petkovic

Anna-Lena Friedsam

Jule Niemeier

Nastasja Schunk

Captain: Rainer Schuettler

Switzerland

Belinda Bencic

Jil Teichmann

Viktorija Golubic

Stefanie Voegele

Captain: Heinz Guenthardt