San Diego Open Draws and Schedule for Saturday, October 15, 2022

Jessica Pegula meets world No. 1 Iga Swiatek in the San Diego Open semifinals. Photo credit: San Diego Open

San Diego Open WTA 500

Barnes Tennis Center



Results — Friday, October 14

QF – [4] D. Krawczyk (USA) / D. Schuurs (NED) d. A. Guarachi (CHI) / A. Klepac (SLO) 75 46 10-5

QF – [3] N. Melichar-Martinez (USA) / E. Perez (AUS) d. [SR] S. Sanders (AUS) / L. Stefani (BRA) 61 61

QF – [1] I. Swiatek (POL) d. [6] C. Gauff (USA) 60 63

QF – [4] J. Pegula (USA) d. M. Keys (USA) 64 75

QF – [Q] D. Vekic (CRO) d. [3] A. Sabalenka 64 67(5) 61

QF – D. Collins (USA) d. [2] P. Badosa (ESP) 76(5) 64

Schedule — Saturday, October 15

STADIUM COURT starts at 12:00 PM

[3] N. Melichar-Martinez (USA) / E. Perez (AUS) vs [2] G. Dabrowski (CAN) / G. Olmos (MEX)

NB 2:00 PM [1] I. Swiatek (POL) vs [4] J. Pegula (USA)

[Q] D. Vekic (CRO) vs D. Collins (USA)

[1] C. Gauff (USA) / J. Pegula (USA) vs [4] D. Krawczyk (USA) / D. Schuurs (NED)

SINGLES MAIN DRAW

DOUBLES MAIN DRAW

SATURDAY’S ORDER OF PLAY