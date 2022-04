WTA tennis Results • Charleston • order of play • Sloane gets a bagel in third set

RESULTS – TUESDAY, APRIL 5, 2022





Singles – First Round

[10] B. Bencic (SUI) d. X. Wang (CHN) 46 76(5) 63

Q. Zheng (CHN) d. [13] S. Stephens (USA) 63 46 60

A. Riske (USA) d. [WC] C. McNally (USA) 75 63

Y. Putintseva (KAZ) d. [Q] R. Anderson (USA) 62 76(9)

M. Linette (POL) d. K. Volynets (USA) 46 63 76(4) – saved one match point

L. Davis (USA) d. M. Bolkvadze (GEO) 62 63

H. Baptiste (USA) d. E. Ruse (ROU) 63 60

[LL] C. Vandeweghe (USA) d. A. Gasanova 63 46 63

[WC] E. Navarro (USA) d. M. Brengle (USA) 67(4) 62 30 ret. (muscle cramping)



Doubles – First Round

[1] C. Dolehide (USA) / S. Zhang (CHN) d. [SR] L. Kichenok (UKR) / An. Rodionova (AUS) 62 46 10-6

A. Bondar (HUN) / M. Frech (POL) d. [2] D. Krawczyk (USA) / D. Schuurs (NED) 64 36 10-7

L. Hradecka (CZE) / S. Mirza (IND) d. [WC] F. Di Lorenzo (USA) / K. Volynets (USA) 75 76(5)





ORDER OF PLAY – WEDNESDAY, APRIL 6, 2022





CREDIT ONE STADIUM starts at 10am

[9] M. Keys (USA) vs [Q] U. Eikeri (NOR)

Not Before 11:30am

K. Zavatska (UKR) vs [3] Ka. Pliskova (CZE) – to finish 75 23

[WC] [1] A. Sabalenka vs A. Riske (USA)

A. Bondar (HUN) vs [2] P. Badosa (ESP)

Not Before 7pm

[4] O. Jabeur (TUN) vs [WC] E. Navarro (USA)

[7] L. Fernandez (CAN) vs M. Linette (POL)



ALTHEA GIBSON COURT starts at 10am

[12] A. Cornet (FRA) vs H. Baptiste (USA)

Not Before 11:30am

[Q] S. Chang (USA) vs [14] A. Tomljanovic (AUS) – to finish 57 44

J. Paolini (ITA) vs [6] J. Pegula (USA)

[WC] L. Fruhvirtova (CZE) vs [10] B. Bencic (SUI)

K. Kanepi (EST) vs M. Frech (POL)

[3] A. Guarachi (CHI) / J. Pegula (USA) vs L. Hradecka (CZE) / S. Mirza (IND)



COURT 3 starts at 10am

Y. Putintseva (KAZ) vs [15] A. Anisimova (USA)

Not Before 11:30am

A. Kalinina (UKR) vs [5] E. Rybakina (KAZ)

[16] S. Zhang (CHN) vs C. Liu (USA)

[After suitable rest] I. Begu (ROU) vs [Q] S. Chang (USA) OR [14] A. Tomljanovic (AUS)

[After suitable rest] H. Chan (TPE) / Z. Yang (CHN) vs B. Bencic (SUI) / A. Kalinina (UKR) – to finish 36 22



COURT 4 starts at 10am

[LL] C. Vandeweghe (USA) vs L. Davis (USA)

Q. Zheng (CHN) vs E. Alexandrova

[SR] T. Mihalikova (SVK) / K. Peschke (CZE) vs A. Danilina (KAZ) / A. Sasnovich

V. Heisen (GER) / Y. Xu (CHN) vs U. Eikeri (NOR) / N. Kichenok (UKR)