WTA Tennis From St. Petersburg • Polish Doubles Specialist And New Mom Alicja Rosolska Wins • Results And Schedule

RESULTS – WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022

Singles – Second Round

[1] M. Sakkari (GRE) d. E. Alexandrova (RUS) 62 64

[2] A. Kontaveit (EST) d. S. Cirstea (ROU) 64 75

[5] B. Bencic (SUI) d. [Q] K. Juvan (SLO) 61 76(2)

[8] E. Mertens (BEL) d. P. Martic (CRO) 64 36 62



Singles – First Round

[3] E. Rybakina (KAZ) d. [Q] V. Gracheva (RUS) 62 61



Doubles – First Round

[SR] A. Rosolska (POL) / E. Routliffe (NZL) d. [3] Y. Xu (CHN) / Z. Yang (CHN) 64 36 10-5

A. Kalinskaya (RUS) / C. McNally (USA) d. [4] E. Hozumi (JPN) / M. Ninomiya (JPN) 64 61

U. Eikeri (NOR) / V. Kuzmova (SVK) d. K. Christian (USA) / L. Marozava (BLR) 76(4) 64

[SR] N. Dzalamidze (RUS) / A. Panova (RUS) d. E. Lechemia (FRA) / S. Santamaria (USA) 75 76(3)



ORDER OF PLAY – THURSDAY, FEBRUARY 10, 2022

SIBUR ARENA starts at 01:00 PM

[3] E. Rybakina (KAZ) vs T. Martincova (CZE)

I. Begu (ROU) vs [WC] [6] P. Kvitova (CZE)

A. Sasnovich (BLR) vs J. Cristian (ROU)



Not Before 6:30 PM

[7] J. Ostapenko (LAT) vs A. Petkovic (GER)

[ALT] E. Alexandrova (RUS) / Y. Sizikova (RUS) vs [SR] N. Dzalamidze (RUS) / A. Panova (RUS)



TC DYNAMO starts at 01:00 PM

A. Potapova (RUS) / V. Zvonareva (RUS) vs S. Cirstea (ROU) / R. Olaru (ROU)

[WC] K. Rakhimova (RUS) / E. Shalimova (RUS) vs A. Kalinskaya (RUS) / C. McNally (USA)

[SR] A. Rosolska (POL) / E. Routliffe (NZL) vs U. Eikeri (NOR) / V. Kuzmova (SVK)



Kontaveit claims 17th consecutive win indoors to reach St. Petersburg QF; Mertens moves on

No.2 seed Anett Kontaveit extended her indoor winning streak to 17 in the second round of the St. Petersburg Ladies Trophy, and No.8 seed Elise Mertens joined her in the quarterfinals after a two-hour battle with Petra Martic.