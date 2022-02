St. Petersburg Ladies Trophy Results and Order of Play for February 9th, 2022

RESULTS – TUESDAY, FEBRUARY 8, 2022

Singles First Round

[1] M. Sakkari (GRE) d. A. Potapova (RUS) 64 64

[WC] [6] P. Kvitova (CZE) d. [Q] J. Niemeier (GER) 62 61

[7] J. Ostapenko (LAT) d. [WC] X. Wang (CHN) 61 64

P. Martic (CRO) d. [WC] K. Rakhimova (RUS) 64 26 64

T. Martincova (CZE) d. [WC] V. Zvonareva (RUS) 26 61 64

I. Begu (ROU) d. S. Zhang (CHN) 63 61

A. Petkovic (GER) d. [Q] R. Peterson (SWE) 76(5) 62

A. Sasnovich (BLR) d. M. Linette (POL) 75 46 64

J. Cristian (ROU) d. [LL] B. Pera (USA) 76(3) 64

[Q] K. Juvan (SLO) d. A. Van Uytvanck (BEL) 46 64 63

S. Cirstea (ROU) d. M. Vondrousova (CZE) 75 36 64



Doubles – First Round

[ALT] E. Alexandrova (RUS) / Y. Sizikova (RUS) d. V. Heisen (GER) / J. Lohoff (GER) 61 63



ORDER OF PLAY – WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2022



SIBUR ARENA starts at 01:00 PM

[3] E. Rybakina (KAZ) vs [Q] V. Gracheva (RUS)

S. Cirstea (ROU) vs [2] A. Kontaveit (EST)

P. Martic (CRO) vs [8] E. Mertens (BEL)

NB 6:30 PM [1] M. Sakkari (GRE) vs E. Alexandrova (RUS)

[5] B. Bencic (SUI) vs [Q] K. Juvan (SLO)



TC DYNAMO starts at 01:00 PM

E. Lechemia (FRA) / S. Santamaria (USA) vs [SR] N. Dzalamidze (RUS) / A. Panova (RUS)

[3] Y. Xu (CHN) / Z. Yang (CHN) vs [SR] A. Rosolska (POL) / E. Routliffe (NZL)

A. Kalinskaya (RUS) / C. McNally (USA) vs [4] E. Hozumi (JPN) / M. Ninomiya (JPN)

K. Christian (USA) / L. Marozava (BLR) vs U. Eikeri (NOR) / V. Kuzmova (SVK)