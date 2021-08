Tennis Results, Draws and Order of Play from ATP in Washington at Citi Open

WASHINGTON, USA – August 6: Jannik Sinner of Italy at the Citi Open Tennis Tournament at the Rock Creek Park Tennis Center on August 6, 2021 in Washington, USA (Photo by Peter Staples)

2021 CITI OPEN RESULTS – FRIDAY, AUGUST 6, 2021

Singles

Quarterfinals

[5] J. Sinner (ITA) d. S. Johnson (USA), 6-4, 6-2

[WC] J. Brooksby (USA) d. [11] J. Millman (AUS), 6-1, 6-2

K. Nishikori (JPN) d. [14] L. Harris (RSA), 6-3, 7-5

M. McDonald (USA) d. D. Kudla (USA), 6-3, 6-2

Doubles

Quarterfinals

M. Daniell (NZL) / M. Melo (BRA) d. A. de Minaur (AUS) / J. Millman (AUS), 3-6, 6-1, 10-8

CITI OPEN WOMEN’S INVITATIONAL

[3] J. Pegula (USA) d. [1] V. Azarenka (BLR), walkover

ORDER OF PLAY – SATURDAY, AUGUST 7, 2021

STADIUM COURT start 2:00 pm

M. Daniell (NZL) / M. Melo (BRA) vs. [4] R. Klaasen (RSA) / B. McLachlan (JPN)



Not Before 4:00 pm

[5] J. Sinner (ITA) vs. [WC] J. Brooksby (USA)



Not Before 6:00 pm

K. Nishikori (JPN) vs. M. McDonald (USA)



Not Before 8:00 pm

CITI OPEN WOMENS INVITATIONAL – [2] C. Gauff (USA) vs. [3] J. Pegula (USA)

JOHN HARRIS COURT start Not Before 6:00 pm

S. Korda (USA) / J. Sinner (ITA) vs. [2] N. Skupski (GBR) / M. Venus (NZL)

