2021 Citi Open Men’s ATP Tennis Tourney Results and Draws • Rafa Loses In Three

Lloyd Harris from South Africa (R) shakes hands with Rafael Nadal (L) from Spain after Harris upset him in their third round men’s singles match of the Citi Open ATP tennis tournament at the Rock Creek Park Tennis Center in Washington, DC, USA, 05 August 2021. EPA-EFE/JIM LO SCALZO

2021 CITI OPEN RESULTS – THURSDAY, AUGUST 5, 2021

Singles

Third Round

[14] L. Harris (RSA) d. [1] [WC] R. Nadal (ESP), 6-4, 1-6, 6-4

[WC] J. Brooksby (USA) d. [2] F. Auger-Aliassime (CAN), 6-3, 6-4

[5] J. Sinner (ITA) d. [12] S. Korda (USA), 7-6 (3), 7-6 (3)

K. Nishikori (JPN) d. [7] C. Norrie (GBR), 3-6, 6-3, 6-3

[11] J. Millman (AUS) d. [8] R. Opelka (USA), 6-3, 7-6 (4)

M. McDonald (USA) d. I. Ivashka (BLR), 6-4, 6-4

D. Kudla (USA) d. [WC] B. Nakashima (USA), 3-6, 7-6 (3), 6-4

S. Johnson (USA) d. R. Berankis (LTU), 6-2, 6-1



Doubles

Quarterfinals

[2] N. Skupski (GBR) / M. Venus (NZL) d. C. Norrie (GBR) / L. Saville (AUS), 6-2, 6-3

[4] R. Klaasen (RSA) / B. McLachlan (JPN) d. G. Dimitrov (BUL) / T. Paul (USA), walkover

S. Korda (USA) / J. Sinner (ITA) d. [WC] N. Kyrgios (AUS) / F. Tiafoe (USA), 6-4, 6-4

CITI OPEN WOMEN’S INVITATIONAL

[2] C. Gauff (USA) d. [1] V. Azarenka (BLR), 6-3, 6-1

ORDER OF PLAY – FRIDAY, AUGUST 6, 2021

STADIUM COURT start 2:00 pm

[11] J. Millman (AUS) vs. [WC] J. Brooksby (USA)

[5] J. Sinner (ITA) vs. S. Johnson (USA)

CITI OPEN WOMEN’S INVITATIONAL – [1] V. Azarenka (BLR) vs. [3] J. Pegula (USA)



Not Before 7:00 pm

[14] L. Harris (RSA) vs. K. Nishikori (JPN)

M. McDonald (USA) vs. D. Kudla (USA)

JOHN HARRIS COURT start Not Before 4:00 pm

After Suitable Rest – A. de Minaur (AUS) / J. Millman (AUS) vs. M. Daniell (NZL) / M. Melo (BRA)

