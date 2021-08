WTA Results – San Jose Ladies Tennis

RESULTS – THURSDAY, AUGUST 5, 2021

Singles – Second Round

[1] E. Mertens (BEL) d. K. Mladenovic (FRA) 62 46 64

[2] E. Rybakina (KAZ) d. [WC] C. Liu (USA) 26 60 62

[7] D. Collins (USA) d. S. Stephens (USA) 36 64 63

[8] Y. Putintseva (KAZ) d. A. Tomljanovic (AUS) 36 75 63



Doubles – Quarterfinals

[3] E. Perez (AUS) / K. Peschke (CZE) d. E. Hozumi (JPN) / S. Zhang (CHN) 63 61

C. McNally (USA) / C. Vandeweghe (USA) d. V. Savinykh (RUS) / D. Yastremska (UKR) 64 65 ret. (Yastremska: right knee injury)



ORDER OF PLAY – FRIDAY, AUGUST 6, 2021

STADIUM starts at 11am

[4] D. Kasatkina (RUS) vs M. Linette (POL)

[1] E. Mertens (BEL) vs [8] Y. Putintseva (KAZ)



Not before 4.30pm

[Q] A. Konjuh (CRO) vs S. Zhang (CHN)



Not before 7pm

[7] D. Collins (USA) vs [2] E. Rybakina (KAZ)

[1] G. Dabrowski (CAN) / L. Stefani (BRA) vs [WC] A. Krueger (USA) / R. Montgomery (USA)



COURT 1 starts at 3pm

E. Bektas (USA) / T. Moore (GBR) vs [2] D. Jurak (CRO) / A. Klepac (SLO)