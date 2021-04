WTA Results – Charleston Tennis • Anisimova Has A Comeback Victory • Storm Sanders Qualies And Wins First Round

DAILY RESULTS

Volvo Car Open

April 5-11, 2021

Charleston, SC, USA

$565,530



RESULTS – MONDAY, APRIL 5, 2021



Singles – First Round

M. Doi (JPN) d. Y. Shvedova (KAZ) 63 63

[13] A. Anisimova (USA) d. M. Linette (POL) 57 62 63

C. McNally (USA) d. [10] E. Rybakina (KAZ) 64 00 RET

P. Badosa (ESP) d. V. Gracheva (RUS) 36 75 61

[Q] K. Nara (JPN) d. F. Di Lorenzo (USA) 62 62

[15] V. Kudermetova (RUS) d. [Q] D. Krawczyk (USA) 61 62

[17] M. Bouzkova (CZE) d. T. Babos (HUN) 62 75

A. Tomljanovic (AUS) d. C. McHale (USA) 63 60

[Q] M. Frech (POL) d. [Q] G. Min (USA) 62 64

Z. Diyas (KAZ) d. [Q] N. Vikhlyantseva (RUS) 63 61

[11] Y. Putintseva (KAZ) d. [LL] H. Dart (GBR) 76(8) 64

[Q] S. Sanders (AUS) d. [Q] A. Muhammad (USA) 62 64

A. Cornet (FRA) d. B. Pera (USA) 46 64 64

L. Davis (USA) d. M. Brengle (USA) 64 62



Doubles – First Round

[1] N. Melichar (USA) / D. Schuurs (NED) d. E. Perez (AUS) / C. Vandeweghe (USA) 36 61 10-4

O. Jabeur (TUN) / A. Potapova (RUS) d. O. Kalashnikova (GEO) / A. Kudryavtseva (RUS) 61 64



ORDER OF PLAY – TUESDAY, APRIL 6, 2021 ALTHEA GIBSON starts at 10:00 AM

K. Mladenovic (FRA) vs S. Rogers (USA)

S. Stephens (USA) vs [LL] X. Wang (CHN)

[6] G. Muguruza (ESP) vs [Q] M. Frech (POL)

[Q] S. Sanders (AUS) vs [WC] [3] P. Kvitova (CZE)



Not Before 7PM

R. Zarazua (MEX) vs [WC] E. Navarro (USA)

[14] C. Gauff (USA) vs T. Pironkova (BUL)



COURT 1 starts at 10:00 AM

[16] S. Zhang (CHN) vs L. Fernandez (CAN)

A. Sevastova (LAT) vs A. Potapova (RUS)

M. Trevisan (ITA) vs [12] O. Jabeur (TUN)

Z. Diyas (KAZ) vs [11] Y. Putintseva (KAZ)



COURT 2 starts at 10:00 AM

[Q] G. Talaba (ROU) vs D. Kovinic (MNE)

N. Hibino (JPN) vs L. Samsonova (RUS)

[LL] C. Dolehide (USA) vs [WC] H. Baptiste (USA)

M. Doi (JPN) / N. Hibino (JPN) vs [2] T. Babos (HUN) / V. Kudermetova (RUS)



COURT 3 starts at 11:00 AM

V. King (USA) / Y. Shvedova (KAZ) vs [4] A. Guarachi (CHI) / D. Krawczyk (USA)

M. Bouzkova (CZE) / L. Hradecka (CZE) vs H. Carter (USA) / L. Stefani (BRA)