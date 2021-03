Qatar Total Open Results for Tuesday, March 2nd

Results Tuesday, March 2, 2021



Singles – First Round

[LL] M. Doi (JPN) d. S. Zheng (CHN) 64 63

[Q] L. Siegemund (GER) d. E. Rybakina (KAZ) 76(7) 76(5)

M. Keys (USA) d. [6] B. Bencic (SUI) 64 61

A. Pavlyuchenkova (RUS) d. [Q] Kr. Pliskova (CZE) 62 63

[Q] J. Pegula (USA) d. Q. Wang (CHN) 63 61

O. Jabeur (TUN) d. [Q] A. Blinkova (RUS) 62 62



Doubles – First Round

K. Bertens (NED) / L. Pattinama Kerkhove (NED) d. [WC] C. Buyukakcay (TUR) / A. Pavlyuchenkova (RUS) 62 63

M. Niculescu (ROU) / J. Ostapenko (LAT) d. [3] S. Aoyama (JPN) / E. Shibahara (JPN) 64 62

[WC] L. Siegemund (GER) / E. Vesnina (RUS) d. V. Azarenka (BLR) / E. Svitolina (UKR) 46 75 10-8

[4] A. Blinkova (RUS) / G. Dabrowski (CAN) d. L. Hradecka (CZE) / Kr. Pliskova (CZE) 57 64 11-9

B. Mattek-Sands (USA) / J. Pegula (USA) d. [ALT] A. Amanmuradova (UZB) / E. Liang (TPE) 61 63

[2] N. Melichar (USA) / D. Schuurs (NED) d. A. Guarachi (CHI) / D. Jurak (CRO) 62 63



Order of Play Wednesday, March 3, 2021



CENTRE COURT starts at 02:30 PM

[Q] L. Siegemund (GER) vs [WC] [8] V. Azarenka (BLR)

A. Pavlyuchenkova (RUS) vs [4] P. Kvitova (CZE)

[1] E. Svitolina (UKR) vs [LL] M. Doi (JPN)



NB 6:00 PM

[3] A. Sabalenka (BLR) vs G. Muguruza (ESP)

O. Jabeur (TUN) vs [2] Ka. Pliskova (CZE)



COURT A starts at 02:30 PM

A. Kontaveit (EST) vs A. Kerber (GER)

[WC] J. Ostapenko (LAT) vs [Q] J. Pegula (USA)

M. Sakkari (GRE) vs M. Keys (USA)

After suitable rest- B. Mattek-Sands (USA) / J. Pegula (USA) vs [2] N. Melichar (USA) / D. Schuurs (NED)



COURT B starts at 02:30 PM

[1] B. Krejcikova (CZE) / K. Siniakova (CZE) vs K. Bertens (NED) / L. Pattinama Kerkhove (NED)



NB 4:00 PM

A. Klepac (SLO) / S. Mirza (IND) vs [4] A. Blinkova (RUS) / G. Dabrowski (CAN)

After suitable rest- M. Niculescu (ROU) / J. Ostapenko (LAT) vs [WC] L. Siegemund (GER) / E. Vesnina (RUS)