ABN AMRO World Tennis Tournament Results for Tuesday, March 2nd

Stefanos Tsitsipas of Greece in action against Egor Gerasimov of Belarus on the second day of the ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, The Netherlands. The ATP tournament in Ahoy takes place without an audience due to the corona pandemic. EPA-EFE/KOEN SUYK

ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT – ROTTERDAM, NETHERLANDS

€1,117,900

1-7 MARCH 2021

RESULTS – MARCH 02, 2021

Men’s

Singles –

First Round

[2] S. Tsitsipas (GRE) d [SE] E. Gerasimov (BLR) 76(4) 75

[4] A. Rublev (RUS) d [Q] M. Giron (USA) 76(1) 63

K. Khachanov (RUS) d [8] S. Wawrinka (SUI) 64 75

B. Coric (CRO) d [WC] B. Van de Zandschulp (NED) 64 76(4)

A. de Minaur (AUS) d J. Millman (AUS) 61 64

[Q] J. Chardy (FRA) d U. Humbert (FRA) 46 76(5) 76(4)

H. Hurkacz (POL) d A. Mannarino (FRA) 63 76(6)

Men’s

Doubles –

First Round

[2] N. Mektic (CRO) / M. Pavic (CRO) d [WC] R. Haase (NED) / M. Middelkoop (NED) 62 76(3)

[3] W. Koolhof (NED) / L. Kubot (POL) d [PR] B. McLachlan (JPN) / K. Nishikori (JPN) 75 36 10-6

K. Krawietz (GER) / H. Tecau (ROU) d [4] M. Melo (BRA) / J. Rojer (NED) 63 36 11-9

P. Herbert (FRA) / J. Struff (GER) d F. Auger-Aliassime (CAN) / H. Hurkacz (POL) 67(5) 63 10-8

ORDER OF PLAY – WEDNESDAY, MARCH 03, 2021

CENTRE COURT start 11:00 am

First Round – [3] [WC] A. Zverev (GER) vs A. Bublik (KAZ)



Not Before 12:30 pm

First Round – [1] D. Medvedev (RUS) vs D. Lajovic (SRB)



Not Before 2:30 pm

Second Round – A. de Minaur (AUS) vs K. Nishikori (JPN)

First Round – Possible Court Change – S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) vs [WC] P. Tsitsipas (GRE) / S. Tsitsipas (GRE)



Not Before 7:30 pm

Second Round – [WC] A. Murray (GBR) vs [4] A. Rublev (RUS)

Second Round – K. Khachanov (RUS) vs [Q] C. Norrie (GBR)

COURT 1 start 11:00 am

First Round – T. Paul (USA) vs L. Sonego (ITA)

First Round – [6] D. Goffin (BEL) vs J. Struff (GER)

Quarterfinals – J. Chardy (FRA) / F. Martin (FRA) vs [3] W. Koolhof (NED) / L. Kubot (POL)

First Round – A. Davidovich Fokina (ESP) vs [5] R. Bautista Agut (ESP)



Not Before 7:00 pm

First Round – [1] J. Cabal (COL) / R. Farah (COL) vs H. Kontinen (FIN) / E. Roger-Vasselin (FRA)