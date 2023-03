Miami Open Draws and Schedule for Sunday, March 19, 2023

No. 4-seeded Karolina Muchova faces Heather Watson in Miami Open qualifying. Photo credit: Mateo Villalba/Mutua Madrid Open







Miami Open

Miami, Florida

March 19-April 2, 2023

Prize Money: $8,800,000



Sunshine Double Sizzles to Climax in Miami

Tennis rocks the Hard Rock Stadium home of the Miami Dolphins. The Miami Open features the unique stadium within a football stadium center court and the largest video screens in professional tennis. World No. 1 Iga Swiatek is reigning women’s champion. Carlos Alcaraz, who defeated Casper Ruud in the 2022 final to claim his maiden Masters, is defending men’s champion.



Schedule of Play for Sunday, March 19, 2023



WTA Qualifying rounds begin on Sunday. ATP Qualifying rounds will begin on Monday, March 20.

WTA Main Draw begins Tuesday, followed by ATP Main Draw on Wednesday.

COURT 1 starts at 11:00 AM

[WTA] [3] K. Volynets (USA) vs K. Juvan (SLO)

[WTA] [4] K. Muchova (CZE) vs H. Watson (GBR)

[WTA] [2] C. McNally (USA) vs D. Yastremska (UKR)

[WTA] T. Townsend (USA) vs [14] V. Golubic (SUI)



COURT 7 starts at 11:00 AM

[WTA] [5] Y. Bonaventure (BEL) vs M. Bjorklund (SWE)

[WTA] [7] C. Bucsa (ESP) vs E. Navarro (USA)

[WTA] [1] V. Gracheva vs R. Jani (HUN)

[WTA] [8] V. Tomova (BUL) vs [WC] K. Scott (USA)



COURT 5 starts at 11:00 AM

[WTA] [9] R. Masarova (ESP) vs N. Hibino (JPN)

[WTA] J. Burrage (GBR) vs [13] S. Errani (ITA)

[WTA] P. Stearns (USA) vs [17] R. Peterson (SWE)

[WTA] NB 2:00 PM [11] D. Shnaider vs L. Siegemund (GER)



COURT 2 starts at 11:00 AM

[WTA] [WC] S. Hunter (AUS) vs [23] K. Birrell (AUS)

[WTA] K. Kucova (SVK) vs [18] L. Pigossi (BRA)

[WTA] V. Zvonareva vs [24] E. Lys (GER)



COURT 3 starts at 11:00 AM

[WTA] [10] J. Grabher (AUT) vs [WC] P. Nugroho (INA)

[WTA] M. Bassols Ribera (ESP) vs [22] T. Zidansek (SLO)

[WTA] [12] L. Tsurenko (UKR) vs C. Vandeweghe (USA)



COURT 6 starts at 11:00 AM

[WTA] Y. In-Albon (SUI) vs [19] M. Frech (POL)

[WTA] [6] K. Rakhimova vs [WC] K. Sebov (CAN)

[WTA] K. Swan (GBR) vs [20] H. Dart (GBR)



COURT 4 starts at 11:00 AM

[WTA] S. Waltert (SUI) vs [21] T. Martincova (CZE)

[WTA] [WC] W. Osuigwe (USA) vs [16] A. K. Schmiedlova (SVK)

[WTA] O. Danilovic (SRB) vs [15] A. Friedsam (GER)



Miami Open Draws

Men’s Singles Draw: Coming Tuesday

Women’s Singles Draw: Coming Monday

Men’s Doubles Draw: Coming

Women’s Doubles Draw: Coming

Men’s Qualifying Singles Draw: click here

Women’s Qualifying Singles Draw: click here



Order of Play for Sunday, March 19 click here