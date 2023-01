Ricky’s full tournament picks for the Australian Open men’s singles draw

The season’s first Grand Slam–the Australian Open–begins on Monday at Melbourne Park, so it’s time to deliver my full tournament predictions.



Here we go!



First round

Nadal over Draper in 4, Nakashima over McDonald in 4

Munar over Svrcina in 4, Ymer over Nishioka in 5

Khachanov over Zapata Miralles in 3, Kubler over Baez in 3

Shang over Otte in 5, Tiafoe over Altmaier in 3

Hurkacz over Martinez in 3, Borges over Sonego in 4

Escobedo over Daniel in 5, Shapovalov over Lajovic in 3

Korda over Garin in 3, Rinderknech over Watanuki in 3

Millman over Huesler in 5, Medvedev over Giron in 3

Tsitsipas over Halys in 3, Hijikata over Hanfmann in 5

Griekspoor over Kotov in 3, Van de Zandschulp over Ivashka in 4

Musetti over Harris in 3, Fucsovics over Coria in 3

Barrere over Etcheverry in 5, Sinner over Edmund in 3

Norrie over Van Assche in 3, Monteiro over Lestienne in 5

Eubanks over Kwon in 4, Leheckha over Coric in 4

Cerundolo over Pella in 4, Wu over Moutet in 4

Wawrinka over Molcan in 4, Auger-Aliassime over Pospisil in 3

Rublev over Thiem in 3, Ruusuvuori over Purcell in 5

Galan over Chardy in 4, Evans over Bagnis in 3

Kyrgios over Safiullin in 3, Gasquet over Humbert in 4

Ramos-Vinolas over Cressy in 5, Rune over Krajinovic in 3

Carreno Busta over Cachin in 3, Bonzi over Bellucci in 3

Isner over Mannarino in 4, De Minaur over Hsu in 3

Djere over Bergs in 4, Dimitrov over Karatsev in 4

Couacaud over Dellien in 3, Djokovic over Carballes Baena in 3

Fritz over Basilashvili in 3, Tseng over Popyrin in 5

Shelton over Zhang in 3, Kecmanovic over Jarry in 3

Krutykh over Schwartzman in 4, Wolf over Thompson in 5

Goffin over Lokoli in 3, Zverev over Varillas in 3

Berrettini over Murray in 5, Kokkinakis over Fognini in 4

Vukic over Holt in 5, Bautista Agut over Sousa in 3

Davidovich Fokina over Bublik in 5, Paul over Struff in 3

Brooksby over O’Connell in 3, Ruud over Machac in 3

Second round

Nadal over Nakashima in 4

Ymer over Munar in 4

Khachanov over Kubler in 5

Tiafoe over Shang in 3

Hurkacz over Borges in 3

Shapovalov over Escobedo in 3

Korda over Rinderknech in 4

Medvedev over Millman in 3

Tsitsipas over Hijikata in 3

Griekspoor over Van de Zandschulp in 5

Fucsovics over Musetti in 5

Sinner over Barrere in 3

Norrie over Monteiro in 3

Lehecka over Eubanks in 3

Wu over Cerundolo in 4

Auger-Aliassime over Wawrinka in 3

Rublev over Ruusuvuori in 3

Evans over Galan over in 4

Kyrgios over Gasquet in 3

Rune over Ramos-Vinolas in 4

Bonzi over Carreno Busta in 5

De Minaur over Isner in 4

Djere over Dimitrov in 5

Djokovic over Couacaud in 3

Fritz over Tseng in 3

Kecmanovic over Shelton in 4

Wolf over Krutykh in 3

Goffin over Zverev in 5

Kokkinakis over Berrettini in 5

Bautista Agut over Vukic in 3

Paul over Davidovich Fokina in 5

Brooksby over Ruud in 4

Third round

Nadal over Ymer in 3

Tiafoe over Khachanov in 5

Shapovalov over Hurkacz in 4

Medvedev over Korda in 4

Tsitsipas over Griekspoor in 3

Sinner over Fucsovics in 3

Norrie over Lehecka in 4

Auger-Aliassime over Wu in 4

Rublev over Evans in 4

Kyrgios over Rune in 4

De Minaur over Bonzi in 3

Djokovic over Djere in 3

Fritz over Kecmanovic in 4

Goffin over Wolf in 4

Bautista Agut over Kokkinakis in 4

Paul over Brooksby in 5



Fourth round

Nadal over Tiafoe in 4

Medvedev over Shapovalov in 4

Tsitsipas over Sinner in 3

Auger-Aliassime over Norrie in 4

Kyrgios over Rublev in 5

Djokovic over De Minaur in 3

Fritz over Goffin in 4

Bautista Agut over Paul in 5

Quarterfinals

Medvedev over Nadal in 4

Tsitsipas over Auger-Aliassime in 4

Kyrgios over Djokovic in 5

Fritz over Bautista Agut in 4

Semifinals

Medvedev over Tsitsipas in 4

Fritz over Kyrgios in 5

Final

Medvedev over Fritz in 4

Ricky contributes to 10sballs.com and also maintains his own tennis website, The Grandstand. You can follow him on Twitter at @Dimonator.