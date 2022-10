San Diego Open Draws and Schedule for Thursday, October 13, 2022

World No. 1 Iga Swiatek of Poland plays her San Diego Open opener on Thursday. EPA-EFE/ERIK S. LESSER

San Diego Open WTA 500

Barnes Tennis Center

Results — Wednesday, October 12

R32 – [6] C. Gauff (USA) d. [Q] R. Montgomery (USA) 63 63

R16 – [4] D. Krawczyk (USA) / D. Schuurs (NED) d. A. Danilina (KAZ) / A. Sasnovich 16 64 10-4

R16 – A. Guarachi (CHI) / A. Klepac (SLO) d. A. Rosolska (POL) / E. Routliffe (NZL) 16 64 10-7

R16 – [3] N. Melichar-Martinez (USA) / E. Perez (AUS) d. S. Aoyama (JPN) / E. Hozumi (JPN) 64 36 10-5

R16 – [4] J. Pegula (USA) d. [WC] C. Vandeweghe (USA) 63 61

R16 – [Q] D. Vekic (CRO) d. Ka. Pliskova (CZE) 63 62

R16 – D. Collins (USA) d. M. Trevisan (ITA) 62 64

Schedule — Thursday, October 13

STADIUM COURT starts at 11:30 AM

[1] I. Swiatek (POL) vs [LL] Q. Zheng (CHN)

B. Andreescu (CAN) vs [6] C. Gauff (USA)

M. Keys (USA) vs [8] D. Kasatkina

NB 5:30 PM [WC] S. Stephens (USA) vs [3] A. Sabalenka

[Q] L. Chirico (USA) vs [2] P. Badosa (ESP)

HOLOGIC COURT 2 starts at 01:00 PM

H. Chan (TPE) / L. Hradecka (CZE) vs [2] G. Dabrowski (CAN) / G. Olmos (MEX)

NB 3:00 PM [1] C. Gauff (USA) / J. Pegula (USA) vs S. Kenin (USA) / L. Samsonova

