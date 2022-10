San Diego Open Draws and Schedule for Saturday, October 8, 2022

San Diego Open WTA 500

Saturday’s Order of Play



STADIUM COURT starts at 10:00 AM

[1] L. Samsonova vs [SR] V. Flink

C. Dolehide (USA) vs [9] M. Brengle (USA)

E. Mandlik (USA) vs [12] D. Vekic (CRO)

[WC] M. Sieg (USA) vs [11] C. Osorio (COL)

[2] S. Zhang (CHN) vs [WC] R. Montgomery (USA)

[4] A. Sasnovich vs [WC] A. Krueger (USA)



HOLOGIC COURT 2 starts at 10:00 AM

E. Navarro (USA) vs [10] A. Kalinskaya

[6] J. Teichmann (SUI) vs C. Zhao (CAN)

[5] K. Kanepi (EST) vs L. Davis (USA)

[3] Q. Zheng (CHN) vs R. Marino (CAN)

E. Cocciaretto (ITA) vs [7] B. Pera (USA)

[WC] L. Chirico (USA) vs [8] Y. Putintseva (KAZ)