San Diego Open Draws, Results and Schedule for Tuesday, September 20, 2022

Brandon Nakashima makes his homecoming return at the San Diego Open on Tuesday.

San Diego Open

Barnes Tennis Center

San Diego, California

September 19-25, 2022

Surface: Hard Court

Prize Money: $612,000



San Diego Open Results and Draws



RESULTS – SEPTEMBER 19, 2022

Men’s

Singles

First Round

[7] J. Duckworth (AUS) d A. Popyrin (AUS) 75 46 61

[8] J. Wolf (USA) d S. Kozlov (USA) 62 76(6)

C. Lestienne (FRA) d [WC] B. Holt (USA) 57 76(5) 63

T. Etcheverry (ARG) d [Q] F. Mena (ARG) 76(6) 63

ORDER OF PLAY – TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022

BARNES STADIUM start 11:30 am

[Q] C. Eubanks (USA) vs [Q] M. Krueger (USA)

T. Daniel (JPN) vs [Q] E. Nava (USA)

Not Before 5:30 pm

D. Kudla (USA) vs [WC] F. Verdasco (ESP)

[5] B. Nakashima (USA) vs [WC] Z. Svajda (USA)

GRANDSTAND start 2:00 pm

[PR] M. Demoliner (BRA) / M. Melo (BRA) vs M. Schnur (USA) / J. Smith (AUS)

R. Galloway (USA) / A. Lawson (USA) vs M. Huesler (SUI) / H. Reese (USA)

San Diego Open Draws

Men’s Singles Draw: Click Here

Men’s Doubles Draw: Click Here



Men’s Qualifying Draw: Click Here

Order of play for Tuesday, September 20th: Click Here