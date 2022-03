2022 BNP Paribas Open – WTA Ladies Tennis Results And Order Of Play For Thursday, March 10th

Amanda Anisimova faces wild card Emma Navarro in Indian Wells tonight. EPA-EFE/DEAN LEWINS

BNP Paribas Open – Indian Wells Tennis Garden

$ 8,584,055

March 9-20 2022





Results – Wednesday, Mar 9

R128 – [LL] A. Kalinskaya d. [Q] H. Tan (FRA) 62 10 RET

R128 – A. Tomljanovic (AUS) d. [WC] H. Baptiste (USA) 62 26 62

R128 – E. Alexandrova d. [WC] E. Kalieva (USA) 46 62 76(7)

R128 – [WC] C. Liu (USA) d. [Q] V. Tomova (BUL) 76(2) 64

R128 – C. Garcia (FRA) d. [WC] D. Yastremska (UKR) 64 67(8) 75

R128 – P. Martic (CRO) d. A. Bondar (HUN) 75 63

R128 – A. Li (USA) d. M. Brengle (USA) 16 76(5) 60

R128 – D. Kovinic (MNE) d. J. Teichmann (SUI) 75 75

R128 – A. Kalinina (UKR) d. C. Burel (FRA) 63 62

R128 – B. Haddad Maia (BRA) d. [WC] S. Kenin (USA) 63 75

R128 – [WC] K. Volynets (USA) d. A. Rus (NED) 46 64 61

R128 – Q. Zheng (CHN) d. V. Zvonareva 63 62

R128 – [Q] H. Dart (GBR) d. A. Konjuh (CRO) 61 31 RET

R128 – K. Kanepi (EST) d. [WC] R. Montgomery (USA) 63 63

R128 – M. Doi (JPN) d. A. Potapova 06 64 63

R128 – A. Riske (USA) d. [Q] C. McNally (USA) 60 63

R32 – E. Hozumi (JPN) / M. Ninomiya (JPN) d. [1] V. Kudermetova / E. Mertens (BEL) 63 63

R32 – [5] G. Dabrowski (CAN) / G. Olmos (MEX) d. [SR] T. Mihalikova (SVK) / K. Peschke (CZE) 63 62

R32 – M. Keys (USA) / J. Pegula (USA) d. N. Dzalamidze / E. Gorgodze (GEO) 62 62

R32 – Y. Xu (CHN) / Z. Yang (CHN) d. N. Kichenok (UKR) / R. Olaru (ROU) 63 26 10-8

R32 – H. Chan (TPE) / M. Linette (POL) d. [4] D. Jurak Schreiber (CRO) / A. Klepac (SLO) 63 26 12-10





Schedule – Thursday, Mar 10



STADIUM 1 starts at 11:00 AM

[ATP] M. McDonald (USA) vs M. Fucsovics (HUN)

[ATP] J. Brooksby (USA) vs R. Carballes Baena (ESP)

[WTA] NB 3:00 PM S. Stephens (USA) vs N. Osaka (JPN)

[ATP] NB 6:00 PM [WC] N. Kyrgios (AUS) vs S. Baez (ARG)

[WTA] NB 8:00 PM A. Anisimova (USA) vs [WC] E. Navarro (USA)



STADIUM 2 starts at 11:00 AM

[WTA] [Q] A. Krueger (USA) vs Y. Putintseva (KAZ)

[WTA] [Q] D. Saville (AUS) vs S. Zhang (CHN)

[ATP] J. M. Cerundolo (ARG) vs [WC] J. Sock (USA)

[WTA] NB 6:00 PM N. Parrizas Diaz (ESP) vs S. Rogers (USA)

[ATP] S. Korda (USA) vs [Q] T. Kokkinakis (AUS)



STADIUM 3 starts at 11:00 AM

[ATP] F. Fognini (ITA) vs P. Andujar (ESP)

[ATP] M. Giron (USA) vs L. Musetti (ITA)

[ATP] F. Coria (ARG) vs P. Cuevas (URU)

[WTA] NB 5:00 PM [3] C. Gauff (USA) / C. McNally (USA) vs [WC] L. Davis (USA) / C. McHale (USA)

[WTA] [SR] K. Flipkens (BEL) / S. Mirza (IND) vs S. Aoyama (JPN) / A. Krunic (SRB)



STADIUM 4 starts at 11:00 AM

[WTA] [Q] H. Watson (GBR) vs T. Martincova (CZE)

[WTA] [Q] K. Boulter (GBR) vs J. Paolini (ITA)

[ATP] NB 3:00 PM [Q] C. Eubanks (USA) vs M. Cressy (USA)

[WTA] After suitable rest A. Cornet (FRA) / L. Fernandez (CAN) vs [2] S. Stosur (AUS) / S. Zhang (CHN)

[ATP] P. Martinez (ESP) vs [LL] J. Sousa (POR)



STADIUM 5 starts at 11:00 AM

[ATP] F. Krajinovic (SRB) vs D. Lajovic (SRB)

[ATP] B. Coric (CRO) vs A. Davidovich Fokina (ESP)

[ATP] NB 3:00 PM [Q] J. Wolf (USA) vs H. Gaston (FRA)

[ATP] [Q] T. Machac (CZE) vs A. Popyrin (AUS)



STADIUM 6 starts at 11:00 AM

[WTA] A. Van Uytvanck (BEL) vs [Q] D. Galfi (HUN)

[WTA] M. Kostyuk (UKR) vs M. Zanevska (BEL)

[WTA] K. Siniakova (CZE) vs I. Begu (ROU)

[WTA] [Q] Q. Wang (CHN) vs [Q] M. Bouzkova (CZE)



STADIUM 7 starts at 11:00 AM

[WTA] [LL] M. Frech (POL) vs M. Sherif (EGY)

[WTA] K. Kucova (SVK) vs E. Ruse (ROU)

[WTA] O. Dodin (FRA) vs [Q] K. Juvan (SLO)

[WTA] A. Danilina (KAZ) / B. Haddad Maia (BRA) vs [SR] L. Siegemund (GER) / V. Zvonareva



STADIUM 9 starts at 11:00 AM

[ATP] B. Bonzi (FRA) vs A. Rinderknech (FRA)

[ATP] S. Kwon (KOR) vs L. Djere (SRB)

[WTA] A. Kontaveit (EST) / E. Rybakina (KAZ) vs [WC] S. Kenin (USA) / A. Riske (USA)

[WTA] M. Linette (POL) vs A. Petkovic (GER)

[WTA] C. Osorio (COL) vs A. Sasnovich