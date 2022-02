Rotterdam ATP Men’s Tennis Results • Andy Murray Loses to Felix Auger-Aliassime, Tsitsipas Wins • All Results and Draws

Wild card Andy Murray of Britain (L) shakes hands with Felix Auger-Aliassime after the third-seeded Canadian swept former world No. 1 Murray in Rotterdam on Thursday. EPA-EFE/SANDER KONING







ABN AMRO World Tennis Tournament

Rotterdam Ahoy

Rotterdam, Netherlands

February 7-13, 2022

€1,349,070



Stars Rising in Rotterdam

The first edition of the ABN AMRO World Tennis Tournament, held in 1974, was won by Dutch tennis ace Tom Okker. Tennis fans in The Netherlands had to wait until 1995 for another Dutchman, Richard Krajicek, to title at the indoor hard-court event. Winners in the intervening years have included illustrious players, such as Arthur Ashe, Jimmy Connors, Björn Borg, Boris Becker and Stefan Edberg. Since then, stars, such as Roger Federer, Yevgeny Kafelnikov, Lleyton Hewitt and Andy Murray, have all lifted the trophy. These days, Richard Krajicek is the long-time Rotterdam Tournament Director.

RESULTS – FEBRUARY 10, 2022

Men’s

Singles –

Second Round

[1] S. Tsitsipas (GRE) d I. Ivashka (BLR) 64 61

[2] A. Rublev (RUS) d S. Kwon (KOR) 63 63

[3] F. Auger-Aliassime (CAN) d [WC] A. Murray (GBR) 63 64

[Q] J. Lehecka (CZE) d B. van de Zandschulp (NED) 16 64 64

M. Fucsovics (HUN) d [WC] T. Griekspoor (NED) 64 76(4)

Men’s

Doubles –

Quarterfinals

[3] N. Mahut (FRA) / F. Martin (FRA) d A. Bublik (KAZ) / A. Karatsev (RUS) walkover

[4] W. Koolhof (NED) / N. Skupski (GBR) d R. Bopanna (IND) / D. Shapovalov (CAN) 64 36 10-7

ABN AMRO World Wheelchair Tennis – First Round

T. Oda (JPN) d N. Peifer (FRA) 75 63

D. Caverzaschi (ESP) d M. De la Puente (ESP) 63 67(3) 75

T. Miki (JPN) d M. Scheffers (NED) 62 64

J. Gerard (BEL) d J. Vandorpe (BEL) 62 61

ORDER OF PLAY – FRIDAY, FEBRUARY 11, 2022

CENTRE COURT start 11:00 am

[WC] R. Haase (NED) / M. Middelkoop (NED) vs S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL)



Not Before 1:00 pm

L. Musetti (ITA) vs [Q] J. Lehecka (CZE)

[1] S. Tsitsipas (GRE) vs A. de Minaur (AUS)



Not Before 7:30 pm

[6] C. Norrie (GBR) vs [3] F. Auger-Aliassime (CAN)

M. Fucsovics (HUN) vs [2] A. Rublev (RUS)

COURT 1 start 10:00 am

WWTT – [3] S. Houdet (FRA) vs D. Caverzaschi (ESP)



Not Before 11:30 am

WWTT – [1] A. Hewett (GBR) vs T. Oda (JPN)



Not Before 1:00 pm

WWTT – J. Gerard (BEL) vs [2] G. Fernandez (ARG)



Not Before 2:30 pm

WWTT – T. Miki (JPN) vs [4] T. Egberink (NED)



Not Before 5:00 pm

WWTT – J. Gerard (BEL) / J. Vandorpe (BEL) vs D. Caverzaschi (ESP) / T. Oda (JPN)



Not Before 6:30 pm

WWTT – T. Egberink (NED) / M. Scheffers (NED) vs A. Hewett (GBR) / T. Miki (JPN)







