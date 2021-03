Ladies WTA Tennis Results From Dubai • Order Of Play

Dubai Duty Free Tennis Championship

March 7-13, 2021

Dubai, United Arab Emirates

$1,835,490



RESULTS

Singles – First Round

B. Krejcikova (CZE) d. [16] M. Sakkari (GRE) 62 76(4)

S. Kuznetsova (RUS) d. Q. Wang (CHN) 64 16 75

V. Kudermetova (RUS) d. A. Pavlyuchenkova (RUS) 76(3) 62

O. Jabeur (TUN) d. K. Siniakova (CZE) 62 63

[WC] C. Gauff (USA) d. E. Alexandrova (RUS) 76(3) 26 76(8) – saved two match points

A. Cornet (FRA) d. D. Kasatkina (RUS) 64 36 61

A. Sevastova (LAT) d. B. Pera (USA) 60 63

Qualifying Singles – Second Round

[1] K. Kanepi (EST) d. [11] V. Zvonareva (RUS) 63 67(5) 63

[2] I. Begu (ROU) d. [15] B. Haas (AUT) 60 40 RET

E. Liang (TPE) d. [3] M. Doi (JPN) 63 61

[6] A. Bogdan (ROU) d. [16] K. Rakhimova (RUS) 62 57 60

[7] K. Zavatska (UKR) d. [10] V. Tomova (BUL) 64 64

9] T. Martincova (CZE) d. L. Pattinama Kerkhove (NED) 61 67(5) 62

[12] L. Tsurenko (UKR) d. [4] M. Trevisan (ITA) 62 61

[WC] A. Konjuh (CRO) d. A. Krunic (SRB) 62 46 62

Doubles – First Round

[8] A. Guarachi (CHI) / D. Jurak (CRO) d. [WC] S. Behbehani (KUW) / C. Buyukakcay (TUR) 60 61

A. Klepac (SLO) / S. Mirza (IND) d. S. Rogers (USA) / S. Zheng (CHN) 61 63

K. Bertens (NED) / L. Pattinama Kerkhove (NED) d. K. Christian (USA) / S. Santamaria (USA) 64 57 10-5

L. Kichenok (UKR) / J. Ostapenko (LAT) d. B. Bencic (SUI) / L. Hradecka (CZE) 46 64 10-8

Ka. Pliskova (CZE) / Kr. Pliskova (CZE) d. E. Rybakina (KAZ) / Y. Shvedova (KAZ) 64 62



ORDER OF PLAY



CENTRE COURT starts at 12:00 PM

S. Zheng (CHN) vs [14] E. Rybakina (KAZ)

[15] A. Kontaveit (EST) vs [WC] T. Babos (HUN)

A. Kerber (GER) vs C. Garcia (FRA)

NB 7:00 PM [Q] I. Begu (ROU) vs [9] G. Muguruza (ESP)

F. Ferro (FRA) vs [10] E. Mertens (BEL)



COURT 1 starts at 12:00 PM

[11] M. Keys (USA) vs [Q] E. Liang (TPE)

Y. Shvedova (KAZ) vs J. Pegula (USA)

[13] P. Martic (CRO) vs K. Mladenovic (FRA)

P. M. Tig (ROU) vs J. Ostapenko (LAT)

A. Anisimova (USA) vs [Q] A. Konjuh (CRO)



COURT 2 starts at 12:00 PM

L. Siegemund (GER) vs [WC] A. Potapova (RUS)

[LL] M. Doi (JPN) vs P. Hercog (SLO)

[6] G. Dabrowski (CAN) / C. Gauff (USA) vs L. Siegemund (GER) / V. Zvonareva (RUS)

[5] T. Babos (HUN) / V. Kudermetova (RUS) vs A. Krunic (SRB) / A. Panova (RUS)

A. Pavlyuchenkova (RUS) / A. Rodionova (AUS) vs N. Kichenok (UKR) / R. Olaru (ROU)



COURT 3 starts at 12:00 PM

[12] M. Vondrousova (CZE) vs [Q] A. Bogdan (ROU)

S. Cirstea (ROU) vs [Q] L. Tsurenko (UKR)

[Q] T. Martincova (CZE) vs Kr. Pliskova (CZE)

[Q] K. Zavatska (UKR) vs J. Teichmann (SUI)

S. Rogers (USA) vs [Q] K. Kanepi (EST)