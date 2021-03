ABN AMRO World Tennis Tournament Results for Wednesday, March 3rd

Andrey Rublev defeated Andy Murray at the ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, The Netherlands, 03 March 2021. EPA-EFE/KOEN SUYK

ABN AMRO WORLD TENNIS TOURNAMENT – ROTTERDAM, NETHERLANDS

€1,117,900

1-7 MARCH 2021

RESULTS – MARCH 03, 2021

Men’s

Singles –

Second Round

[4] A. Rublev (RUS) d [WC] A. Murray (GBR) 75 62

K. Nishikori (JPN) d A. de Minaur (AUS) 63 26 75

K. Khachanov (RUS) d [Q] C. Norrie (GBR) 62 62

First Round

D. Lajovic (SRB) d [1] D. Medvedev (RUS) 76(4) 64

A. Bublik (KAZ) d [3] [WC] A. Zverev (GER) 75 63

A. Davidovich Fokina (ESP) d [5] R. Bautista Agut (ESP) 62 76(3)

[6] D. Goffin (BEL) d J. Struff (GER) 64 60

T. Paul (USA) d L. Sonego (ITA) 64 76(7)

Men’s

Doubles –

Quarterfinals

J. Chardy (FRA) / F. Martin (FRA) d [3] W. Koolhof (NED) / L. Kubot (POL) 64 63

First Round

H. Kontinen (FIN) / E. Roger-Vasselin (FRA) d [1] J. Cabal (COL) / R. Farah (COL) 46 63 11-9

[WC] P. Tsitsipas (GRE) / S. Tsitsipas (GRE) d S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL) 62 63

ORDER OF PLAY – THURSDAY, MARCH 04, 2021

CENTRE COURT start 11:00 am

[6] D. Goffin (BEL) vs [Q] J. Chardy (FRA)



Not Before 12:30 pm

A. Bublik (KAZ) vs T. Paul (USA)

H. Hurkacz (POL) vs [2] S. Tsitsipas (GRE)

K. Krawietz (GER) / H. Tecau (ROU) vs K. Khachanov (RUS) / A. Rublev (RUS)



Not Before 7:30 pm

D. Lajovic (SRB) vs B. Coric (CRO)

[Q] M. Fucsovics (HUN) vs A. Davidovich Fokina (ESP)