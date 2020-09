10sBalls • Updated Draws and Order of Play From Rome Tennis • Thursday Sept. 17th

Victoria Azarenka reacts during her first round match against Venus Williams at the Italian Open.

Internazionali BNL d’Italia

September 14-21, 2020

Rome, Italy

$2,098,290



ORDER OF PLAY – THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020

Order of play (printable): click here



CENTRALE start 11:00 am

ATP – [Q] P. Martinez (ESP) vs [12] D. Shapovalov (CAN)

WTA – [9] G. Muguruza (ESP) vs C. Gauff (USA)

ATP – [7] F. Fognini (ITA) vs U. Humbert (FRA)

Not Before 7:00 pm

WTA – [3] S. Kenin (USA) vs V. Azarenka (BLR)

ATP – [Q] L. Musetti (ITA) vs K. Nishikori (JPN)

PIETRANGELI start 11:00 am

WTA – [14] A. Kontaveit (EST) vs S. Kuznetsova (RUS)

ATP – [13] M. Raonic (CAN) vs D. Lajovic (SRB)

WTA – [Q] I. Begu (ROU) vs [7] J. Konta (GBR)

WTA – [5] K. Bertens (NED) vs P. Hercog (SLO)

Not Before 7:00 pm

ATP – [Q] D. Koepfer (GER) vs [5] G. Monfils (FRA)

GRAND STAND ARENA start 11:00 am

ATP – [8] D. Schwartzman (ARG) vs J. Millman (AUS)

WTA – Y. Putintseva (KAZ) vs [8] P. Martic (CRO)

ATP – H. Hurkacz (POL) vs [9] A. Rublev (RUS)

ATP – C. Ruud (NOR) vs L. Sonego (ITA)

COURT 1 start 11:00 am

WTA – [Q] D. Kasatkina (RUS) vs K. Siniakova (CZE)

WTA – [Q] A. Rus (NED) vs [12] M. Vondrousova (CZE)

WTA-After suitable rest – [WC] G. Gatto-Monticone (ITA) / J. Paolini (ITA) vs [6] V. Kudermetova (RUS) / K. Siniakova (CZE)

WTA-After suitable rest – H. Carter (USA) / L. Stefani (BRA) vs [Alt] C. Gauff (USA) / C. Mchale (USA)

COURT 2 start 11:00 am

ATP – J. Chardy (FRA) / F. Martin (FRA) vs [8] W. Koolhof (NED) / N. Mektic (CRO)

ATP – M. Pavic (CRO) / B. Soares (BRA) vs S. Gille (BEL) / J. Vliegen (BEL)

ATP-After suitable rest – M. Gonzalez (ARG) / D. Schwartzman (ARG) vs M. Purcell (AUS) / L. Saville (AUS)

ATP-After suitable rest – F. Auger-Aliassime (CAN) / M. Raonic (CAN) vs [4] M. Granollers (ESP) / H. Zeballos (ARG)

COURT 3 start 11:00 am

WTA – [3] G. Dabrowski (CAN) / J. Ostapenko (LAT) vs L. Hradecka (CZE) / A. Klepac (SLO)

WTA – [7] S. Aoyama (JPN) / E. Shibahara (JPN) vs S. Halep (ROU) / M. Niculescu (ROU)

WTA – [1] S. Hsieh (TPE) / B. Strycova (CZE) vs N. Hibino (JPN) / M. Ninomiya (JPN)

WTA – [Alt] M. Linette (POL) / B. Pera (USA) vs [4] N. Melichar (USA) / D. Schuurs (NED)

COURT 4 start 12:00 noon

ATP – H. Kontinen (FIN) / J. Struff (GER) vs J. Peers (AUS) / M. Venus (NZL)

ATP – N. Mahut (FRA) / B. Paire (FRA) vs J. Melzer (AUT) / E. Roger-Vasselin (FRA)

ATP-After suitable rest – [1] J. Cabal (COL) / R. Farah (COL) vs R. Bopanna (IND) / D. Shapovalov (CAN)

COURT 6 start 12:00 noon

WTA – A. Muhammad (USA) / A. Rodionova (AUS) vs [2] T. Babos (HUN) / S. Zhang (CHN)