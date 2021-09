2021 SAN DIEGO OPEN ATP Tennis Results — Monday’s Order of Play • Fognini, Fritz, Nakashima — Tournament Draws

2021 SAN DIEGO OPEN ATP 250

SUNDAY’S RESULTS



Mens

Qualifying Singles

Second Round

Qualifying – [7] A. Bolt (AUS) d [2] K. Anderson (RSA) 67(5) 63 75

Qualifying – F. Gaio (ITA) d [5] D. Kudla (USA) 64 62

Qualifying – [6] S. Caruso (ITA) d [Alt] A. Holmgren (DEN) 46 63 76(7)

Qualifying – C. Eubanks (USA) d D. King (BAR) 76(1) 75



ORDER OF PLAY — MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021

BARNES STADIUM start 11:30 am

[1] J. Salisbury (GBR) / N. Skupski (GBR) vs A. Behar (URU) / G. Escobar (ECU)

A. Karatsev (RUS) vs F. Delbonis (ARG)



Not Before 5:30 pm

F. Fognini (ITA) vs [WC] B. Nakashima (USA)

[Q] S. Caruso (ITA) vs T. Fritz (USA)



STADIUM 2 start 3:30 pm

[4] S. Bolelli (ITA) / M. Gonzalez (ARG) vs D. Koepfer (GER) / N. Monroe (USA)