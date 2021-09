2021 SAN DIEGO OPEN ATP Tennis • Saturday’s Results •Sunday’s Order of Play •Tournament Draws

2021 SAN DIEGO OPEN ATP 250

SATURDAY’S RESULTS



Mens

Qualifying Singles

First Round

Qualifying – [2] K. Anderson (RSA) d J. Kubler (AUS) 63 75

Qualifying – [Alt] A. Holmgren (DEN) d [3] J. Thompson (AUS) 64 76(6)

Qualifying – F. Gaio (ITA) d [4] S. Johnson (USA) 36 76(4) 63

Qualifying – [5] D. Kudla (USA) d [WC] Z. Svajda (USA) 36 62 64

Qualifying – [6] S. Caruso (ITA) d E. Escobedo (USA) 75 16 64

Qualifying – [7] A. Bolt (AUS) d [WC] A. Ayeni (USA) 64 76(5)

Qualifying – C. Eubanks (USA) d [8] M. Krueger (USA) 61 36 63

Qualifying – D. King (BAR) d [Alt] L. Gomez (MEX) 62 36 61



ORDER OF PLAY – SUNDAY, SEPTEMBER 26, 2021

BARNES STADIUM start 11:30 am

Qualifying – [Alt] A. Holmgren (DEN) vs [6] S. Caruso (ITA)

Qualifying – [2] K. Anderson (RSA) vs [7] A. Bolt (AUS)



STADIUM 2 start 11:30 am

Qualifying – F. Gaio (ITA) vs [5] D. Kudla (USA)

Qualifying – D. King (BAR) vs C. Eubanks (USA)