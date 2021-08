2021 CITI Open ATP Tennis From Washington D.C. • Rafa wins First Match • All Results • Order Of Play

Rafael Nadal of Spain celebrates defeating Jack Sock of the USA during their round two mens singles match of the the Citi Open ATP tennis tournament at Rock Creek Park Tennis Center in Washington, DC, USA, 04 August 2021. EPA-EFE/SHAWN THEW

2021 CITI OPEN RESULTS – WEDNESDAY, AUGUST 4, 2021

Singles

Second Round

[1] [WC] R. Nadal (ESP) d. [WC] J. Sock (USA), 6-2, 4-6, 7-6 (1)

S. Johnson (USA) d. [3] A. de Minaur (AUS), 6-7 (5), 6-4, 6-2

I. Ivashka (BLR) d. [4] G. Dimitrov (BUL), 6-2, 7-6 (4)

[5] J. Sinner (ITA) d. E. Ruusuvuori (FIN), 6-2, 6-4

[WC] B. Nakashima (USA) d. [6] D. Evans (GBR), 7-6 (1), 6-0

[8] R. Opelka (USA) d. D. Galan (COL), 7-6 (1), 6-3

K. Nishikori (JPN) d. [9] A. Bublik (KAZ), 6-2, 7-5

D. Kudla (USA) d. [10] T. Fritz (USA), 6-4, 6-2

[11] J. Millman (AUS) d. [Q] E. Ymer (SWE), 6-2, 7-6 (8)

M. McDonald (USA) d. [13] B. Paire (FRA), 6-7 (6), 6-4, 6-4

[14] L. Harris (RSA) d. T. Sandgren (USA), 6-4, 1-0 (Retired)

Doubles

First Round

A. de Minaur (AUS) / J. Millman (AUS) d. [1] J. Peers (AUS) / F. Polasek (SVK), 7-6 (4), 5-7, 10-7

[2] N. Skupski (GBR) / M. Venus (NZL) d. F. Martin (FRA) / M. Purcell (AUS), 7-5, 6-3

[WC] N. Kyrgios (AUS) / F. Tiafoe (USA) d. [3] R. Bopanna (IND) / I. Dodig (CRO), 7-5, 1-6, 11-9

M. Daniell (NZL) / M. Melo (BRA) d. M. Arevalo (ESA) / M. Middelkoop (NED), 7-6 (8), 6-2

ORDER OF PLAY – THURSDAY, AUGUST 5, 2021



STADIUM COURT start 2:00 pm

[5] J. Sinner (ITA) vs [12] S. Korda (USA)

[WC] J. Brooksby (USA) vs [2] F. Auger-Aliassime (CAN)

Not Before 7:00 pm

[1] [WC] R. Nadal (ESP) vs [14] L. Harris (RSA)

CITI OPEN WOMEN’S INVITATIONAL – [1] V. Azarenka (BLR) vs [2] C. Gauff (USA)

JOHN HARRIS COURT start 2:00 pm

D. Kudla (USA) vs [WC] B. Nakashima (USA)

K. Nishikori (JPN) vs [7] C. Norrie (GBR)

I. Ivashka (BLR) vs M. McDonald (USA)

After Suitable Rest – C. Norrie (GBR) / L. Saville (AUS) vs [2] N. Skupski (GBR) / M. Venus (NZL)

GRANDSTAND COURT start 2:00 pm

R. Berankis (LTU) vs S. Johnson (USA)

[8] R. Opelka (USA) vs [11] J. Millman (AUS)

[4] R. Klaasen (RSA) / B. McLachlan (JPN) vs G. Dimitrov (BUL) / T. Paul (USA)

After Suitable Rest – S. Korda (USA) / J. Sinner (ITA) vs [WC] N. Kyrgios (AUS) / F. Tiafoe (USA) or [3] R. Bopanna (IND) / I. Dodig (CRO)

