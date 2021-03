WTA Tennis Draws and Results From Dubai • Order Of Play for 3/9/2021

Results – Monday, March 8, 2021

Singles – First Round

[9] G. Muguruza (ESP) d. [Q] I. Begu (ROU) 63 75

[10] E. Mertens (BEL) d. [LL] V. Tomova (BUL) 46 62 64

[11] M. Keys (USA) d. [Q] E. Liang (TPE) 61 61

[12] M. Vondrousova (CZE) d. [Q] A. Bogdan (ROU) 64 64

K. Mladenovic (FRA) d. [13] P. Martic (CRO) 76(2) 64

[14] E. Rybakina (KAZ) d. S. Zheng (CHN) 60 64

[15] A. Kontaveit (EST) d. [WC] T. Babos (HUN) 62 61

J. Ostapenko (LAT) d. P. M. Tig (ROU) 63 63

[WC] A. Potapova (RUS) d. L. Siegemund (GER) 63 62

J. Teichmann (SUI) d. [Q] K. Zavatska (UKR) 61 62

[Q] T. Martincova (CZE) d. Kr. Pliskova (CZE) 76(5) 67(6) 63

[LL] M. Doi (JPN) d. P. Hercog (SLO) 62 46 63

A. Anisimova (USA) d. [Q] A. Konjuh (CRO) 62 62

S. Cirstea (ROU) d. [Q] L. Tsurenko (UKR) 64 64

C. Garcia (FRA) d. A. Kerber (GER) 36 62 64

S. Rogers (USA) d. [Q] K. Kanepi (EST) 76(4) 62

J. Pegula (USA) d. Y. Shvedova (KAZ) 62 61



Doubles – First Round

[5] T. Babos (HUN) / V. Kudermetova (RUS) d. A. Krunic (SRB) / A. Panova (RUS) 63 63

L. Siegemund (GER) / V. Zvonareva (RUS) d. [6] G. Dabrowski (CAN) / C. Gauff (USA) 26 62 10-8

N. Kichenok (UKR) / R. Olaru (ROU) d. A. Pavlyuchenkova (RUS) / A. Rodionova (AUS) 46 62 10-5



Dubai Duty Free Tennis Championship

Singles Qualifying Draw: [click here]

Singles Main Draw: [click here]

Doubles Main Draw: [click here]

Order of Play for Tuesday, March 9th: [Click Here]