WTA Ladies Tennis results And order Of Play From Lexington • Gauff Wins

RESULTS – AUGUST 12, 2020



Singles – Second Round

C. Gauff (USA) d [2] A. Sabalenka (BLR) 76(4) 46 64



J. Brady (USA) d [6] M. Linette (POL) 62 63



[8] O. Jabeur (TUN) d [Q] O. Govortsova (BLR) 36 62 64



M. Bouzkova (CZE) d A. Blinkova (RUS) 64 62



Doubles – First Round



[1] A. Guarachi (CHI) / D. Krawczyk (USA) d O. Kalashnikova (GEO) / A. Kudryavtseva (RUS) 63 64



J. Loeb (USA) / I. Neel (USA) d [WC] G. Talaba (ROU) / C. Whoriskey (USA) 64 64



K. Christian (USA) / G. Olmos (MEX) d R. Anderson (USA) / E. Routliffe (NZL) 62 64



[WC] B. Mattek-Sands (USA) / S. Stephens (USA) d E. Bektas (USA) / T. Moore (GBR) 61 64



A. Blinkova (RUS) / V. Zvonareva (RUS) d B. Pera (USA) / A. Rodionova (AUS) 64 62





ORDER OF PLAY – THURSDAY, AUGUST 13, 2020



CENTER COURT start 11:00 am

J. Teichmann (SUI) vs [5] Y. Putintseva (KAZ)



Not Before 12:30 pm

[1] S. Williams (USA) vs V. Williams (USA)



Not Before 2:00 pm

C. Bellis (USA) vs J. Pegula (USA)

[WC] S. Rogers (USA) vs [Q] L. Fernandez (CAN)



COURT 2 start 11:00 am

[WC] B. Mattek-Sands (USA) / S. Stephens (USA) vs [4] H. Carter (USA) / L. Stefani (BRA)

[1] A. Guarachi (CHI) / D. Krawczyk (USA) vs J. Loeb (USA) / I. Neel (USA)

after suitable rest – M. Bouzkova (CZE) / J. Teichmann (SUI) vs K. Christian (USA) / G. Olmos (MEX)



Not Before 3:00 pm

TBD – after suitable rest – A. Blinkova (RUS) / V. Zvonareva (RUS) vs M. Linette (POL) / J. Pegula (USA)